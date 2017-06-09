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الاتحاد السكندري: الأهلي لم يطلب ضم كاسونجو

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الاتحاد السكندري: الأهلي لم يطلب ضم كاسونجو الاتحاد السكندري: الأهلي لم يطلب ضم كاسونجو

التحرير

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نفي جاسر منير المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السكندري ما تردد بشأن انتقال كاسونجو مهاجم «زعيم الثغر» لإحدى القطبين الأهلي أو حتى الأن.

وقال منير في تصريحات صحفية إن مسؤولي النادي الأهلي لم يتحدثوا مع إدارة الاتحاد بشأن انتقال كاسونجو للقلعه الحمراء مشيرًا إلى إن رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور تحدث هاتفيًا مع محمود مشالي رئيس النادي، بشأن انتقال كاسونجو للقلعة البيضاء والمفاوضات حتي الأن  لم ترتقي إلى الرسمية.

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وأردف المدير التنفيذي إن نادي الاتحاد السكندري لن تفرق معه الأسماء بل من سيحدد انتقال المهاجم الكونغولي كاسونجو لأحد القطبين، هي الاستفادة المالية الأكبر العائدة على النادي.


وأختتم حديثة: ان الاتحاد السكندري لن يدخل فى صفقات تبادلية  مع الاندية التى ترغب فى ضم كاسنجو.

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التحرير

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