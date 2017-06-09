مران الأهلي| عودة «الشعلالي» وغياب «السولية»

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تغيب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعى للفريق بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مران أمس.

وكان أكد طبيب الأهلى، أن السولية تعرض لإصابة حرمته من استكمال المران الجماعي أمس، وهي عبارة عن إلتهاب في منشأ العضلة الضامة.

وعاد أنيس الشعلالي، مخطط الأحمال، لقيادة مران الأهلي البدني، اليوم بعد أن حصل على راحه لمده 4 أيام.

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واستمر تدريب الفريق البدني لمدة 30 دقيقة شارك فيها جميع اللاعبين، المتواجدين بالفريق، عدا عمرو السولية ومروان محسن، بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لمباراة سموحة والمقرر لها يوم 16 من الشهر الجاري في الأسبوع الـ31 من بطولة الدوري العام.