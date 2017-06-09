علاء ميهوب يكشف عن كواليس التعاقد مع «أزارو»

التحرير

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كشف علاء ميهوب، رئيس لجنة المتابعة والإحصاء، بالنادي الأهلي عن الطريقة التي نجح من خلالها في خطف صفقة «وليد ازارو» مهاجم فريق الدفاع الحسني الجديدي.

وقال ميهوب في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، لعب أسم النادي الأهلي دورًا كبيرًا في حسم المفاوضات مع أزارو وناديه، مؤكدًا أنه صفقة مميزة للغاية وسوف يثبت أنه يستحق الإنضمام إلى الفريق.

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وأكمل ميهوب تصريحاته: "رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي، كان متعاون لأقصى درجة خاصة أن أسم الأهلي كبير للغاية في المغرب.

وعن موعد قدوم اللاعب إلي القاهرة، أكد رئيس لجنة الإحصاء والمتابعة، أن أزارو سوف يحضر إلى مصر خلال الأيام القادمة ويخضع للفحص الطبي بعد أن ينهي مباراة منتخب المغرب والكاميرون.