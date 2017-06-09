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التعليم تصدر إرشادات في تصحيح امتحان العربي بالثانوية

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التعليم تصدر إرشادات في تصحيح امتحان العربي بالثانوية التعليم تصدر إرشادات في تصحيح امتحان العربي بالثانوية

التحرير

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اجتمع الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بمشرفي تقدير مادة اللغة العربية للثانوية العامة، ونبه عليهم الالتزام بتعليمات التقدير، كما تم تأكيد أن إعراب كلمة "يوميا" في النحو يقبل إعرابها من الطالب كالتالي، "نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفاتحة – أو حال منصوبة وعلامة نصبه الفاتحة – أو ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفاتحة ".

وكذلك يقبل من الطالب استخراج اسم الفاعل "خاصة " ونوعه ثلاثي؛ حرصا على مصلحة الطالب وللصالح العام، وكذلك احتساب الاجابة "أ " مع "د" إجابة صحيحة في سؤال من كتاب الأيام، وهو "رأى الصبي أنه ليس خليقا بأن يدعى شيخا بسبب ..."، حتى لا يضار أحد من الطلاب.

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التحرير

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