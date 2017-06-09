صور| رواج على مقاهي الإسكندرية.. جلسات الصحاب تحلى بعد الفطار

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يرتبط شهر رمضان في الإسكندرية بالكثير من العادات، منها التنزه على كورنيش البحر مساءا، والصلاة بساحات مساجد المرسي أبو العباس والقائد إبراهيم، وكذلك تعتبر المقاهي والكافتيريات، خاصة الموجودة بطريق الكورنيش، أحد أهم أماكن جذب المواطنين لقضاء سهرات رمضانية مميزة.

فبطول طريق كورنيش البحر الممتد من منطقة المنتزة شرقا إلى بحري غربا، تشهد المقاهي خلال ليالي شهر رمضان رواجا كبيرا، إذ ينتهي السكندريون من إفطارهم ويتوافدون عليها، بصحبة أصدقائهم في سهرات قد تمتد حتى آذان الفجر.

يقول سامح عبد العزيز، موظف: "للقهوة في مساء رمضان على كورنيش البحر بالإسكندرية طعم خاص، لا يمكن تذوقه والشعور به في أي وقت أو مكان آخر، حيث تمتزج رائحة البحر بروحانيات الشعر الكريم ويزيد تواجد الأصدقاء من بهجته".

ويذكر محمد يونس، مهندس: "أحرص على الالتقاء بأصدقائي والجلوس معهم على أحد مقاهي منطقة كامب شيزار، التي تشتهر بالمقاهي القديمة، حيث نظل عليها نتبادل الحديث والهزار إلى موعد السحور، فيذهب كل إلى منزله وفي بعض الأحيان نتناول السحور معا على المقهى".

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ويوضح سيد عزيز، قهوجي، بأحد مقاهي كامب شيزار: "أعمل بتلك المهنة ما يزيد عن 20 عاما، لكن مع شهر رمضان يكون الوضع مختلفا عن باق أيام العام، ففي المساء وعقب الإفطار يبدأ الزبائن في التوافد على المقاهي كأحد العادات الأصيلة التي يحرصون عليها".

ويتابع عزيز: "رواد مقاهي الكورنيش يكونون من مختلف الفئات وبينهم أسر وفتيات، إذ يحرصون على القدوم لقضاء وقت ممتع ومميز وتناول الشيشية والحديث في كل شيء، بداية من الكرة وكذلك الأحداث السياسية بشكل عام".













