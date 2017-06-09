فيديو| مفيد فوزي: السيسي يحتاج لحزب يقف في ظهره

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طالب الإعلامي مفيد فوزي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم الرهان على صبر المصريين كثيرًا، في ظل ارتفاع الأسعار الحالية، مؤكدَا أنه من أخلص الرجال الذين حكموا مصر.

وأكد "فوزي"، خلال لقاءه ببرنامج "ملفات ساخنة"، المذاع على الفضائية المصرية، أن السيسي يحتاج إلى حزب سياسي حقيقي يقف في ظهر ومن خلفه، يقدم له المشاورة السياسية، مطالبًا إياه بتوسيع دائرة مستشاريه، وألا تقتصر على العسكريين فقط.

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وتابع: "السيسي حينما يتكلم يشعر بأنه يقف في ظهره الشعب، لازم تقف وقفة عند تعب الناس من الأسعار".