يوميات أسير في 67 (القصة الكاملة).. «حلم» تحول إلى «كابوس»

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أخذ القارب الذي يرفع علم الصليب الأحمر يبتعد في بطء عن شط القناة الشرقي، وعليه الأستاذ أحمد وباق الأسرى المصريين، وقد بلغ منهم الإرهاق والتعب مداه، لكن فرحة العودة إلى "الوطن" انستهم كل شيء.

القارب رسى على الشط الغربي، وسارع لمعاونتهم على النزول منه عدد من جنود الجيش المصري. ترك أحمد ومن معه من القارب، وقد بدا لهم أن نسمات الهواء تبدلت، حيث أمكنهم أخيرًا أن يتنفسوا الصعداء، وهناك وعلى مدى البصر، ألقى "أحمد" نظرته الأخيرة على سيناء، التي لم يظهر له منها إلا نقطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم التفت وأكمل طريقه.

تم إيصالهم إلى مدينة القنطرة غرب التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وهناك استقبلهم العديد من المسئولين ورجال الجيش، وأيضًا رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري وقتها، جيهان صفوت (ولم تكن قد تزوجت بعد الرئيس الراحل محمد أنور السادات).

كما التقى رجال المخابرات بالأسرى العائدين، حيث جلسوا مع كلِ على حدى للحديث معهم، والاطمئنان أن إسرائيل لم تنجح في تجنيد أحدًا منهم، أما العسكريون الذين كانوا مستترين بين المدنيين، فقد توجهوا إلى قواعد الجيش.

عاد "أحمد" إلى أسرته التي كانت تنتظره بقلق بالغ في قريته بمحافظة الغربية، وهناك أبر والده بـ"نذر" قد قطعه على نفسه، حيث وهب 14 قيراطًا كان يمتلكها لبناء وحدة صحية عليها.

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