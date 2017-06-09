صور| قبل ساعات من الحكم.. مشادات وطرائف بقضية "اغتيال هشام بركات"

مصراوي Masrawy

كتب – محمود السعيد:

ساعات قليلة، وتصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على 67 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال هشام بركات"، النائب العام السابق.

وقُتِل "بركات" أواخر يونيو 2015، في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.

وشهدت المحاكمة التي امتدت لعشرات الجلسات ما بين السرية والعلنية، مواقف إنسانية للقاضي وأخرى طريفة، يرصدها "مصراوي" في التقرير التالي..،

بسمة بجوار زوجها

خلال جلسة 22 نوفمبر 2016، طالب دفاع المتهمة "بسمة رفعت" بوضعها مع زوجها المتهم في نفس القضية في قفص واحد، ليرد رئيس المحكمة مازحًا: "علشان يبقوا في خلوة شرعية، حط بسمة جمب جوزها".

خطوبة خلال جلسة المحاكمة

في جلسة 18 إبريل 2017، احتفل أهالي المتهم رقم 42 "إسلام أبو النيل"، في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، بخطوبته داخل قاعة المحاكمة.

وأحضرت العروس دبلتي الخطوبة معها، وقام المتهمون بالاحتفال بالخطوبة من داخل قفص الاتهام.

كفيف متهم بتعليم إطلاق النار

قال دفاع المتهم رقم 17، جمال خيري، إن موكله شخص كفيف لا يرى، متسائلا: "كيف يكون متهما بهذه القضية وهو كفيف، ومتهم بتعليم المتهمين ضرب النار؟".

وأمرت المحكمة بإخراجه من القفص، وتبين أنه كفيف بالفعل، وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، وأثبت ممثل النيابة العامة أن المتهم طلب بإحدى جلسات تجديد حبسه إدخال الكتب الدراسية لمذاكرة دروسه، وهو ما يؤكد أنه ليس كفيفًا.

وقدم ممثل النيابة العامة خلال الجلسة التالية التقرير الطبي الخاص بالمتهم، وأكد التقرير الطبي أن المتهم يرى من العين اليسرى على مسافة 40 سم، ورؤيته من العين اليسرى 1/60.

وواجه قاضي المحكمة، فيصل السيد، محامي المتهم؛ بتقرير الطب الشرعي، ولكن الدفاع طعن بالتزوير على التقرير المقدم من النيابة العامة، وطالب بانتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي على المتهم.

القاضي لدفاع متهم: "مأجرين القاعة"

داعب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية "اغتيال النائب العام"، محمود الغريب، دفاع المتهم رقم 47 بأمر الإحالة بعد تكراره للدفوع والطلبات، قائلا: "قول الدفوع الجديدة ومتكررش، علشان مأجرين القاعة ساعة واحدة".

مشادة بين النيابة والمحامي منتصر الزيات

نشبت مشادة كلامية حادة بين منتصر الزيات، عضو فريق الدفاع عن المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، وممثل النيابة العامة أثناء بدء مرافعة الدفاع.

وقال الزيات في بداية مرافعته بجلسة 8 إبريل الماضي، إن القضية شهدت انتهاك لكافة المعايير الإجرائية والإنسانية، معقبًا بأن النيابة ضربت بأصول العدالة عرض الحائط، كما أنها غضت الطرف عن جرائم بالدعوى.

وهو ما أثار غضب النيابة العامة، ليتدخل ممثلها مطالبًا هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية برئاسة المستشار حسن فريد، بإثبات الواقعة في محضر الجلسة.

وعلق عضو الدفاع قائلًا:" النيابة هترهب المتهمين والدفاع؟"، وهو ما رد عليه ممثل النيابة مطالبًا الدفاع بالتزام آداب المرافعة، ليعقب "الزيات" منفعلًا: "أنا مؤدب وأنا في حماية المحكمة".