"البحوث الفلكية": قمر رمضان وصل مرحلة البدر عصر اليوم
"البحوث الفلكية": قمر رمضان وصل مرحلة البدر عصر اليوم
10:36 م الجمعة 09 يونيو 2017
قمر رمضان
القاهرة- (أ ش أ):
صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه في الساعة الثالثة وعشر دقائق عصرا وصل قمر شهر رمضان لمرحلة البدر، وكان على مسافة 406 آلاف و271 كيلومترا من كوكب الأرض، مشيرا إلى أن بدر القمر كان أقل حجما بحوالى 14 في المائة وأقل إضاءة بحوالى 30 في المائة.
من جانبه، قال رئيس قسم الفلك بالمعهد الدكتور أشرف لطيف تادرس، إن السبب في هذا يرجع إلى وجود بدر القمر في أبعد نقطة له في مداره حول الأرض، والتي تسمى "نقطة الأوج"، وهي الحالة المضادة للقمر السوبر "القمر العملاق"، حيث يكون فيها القمر في نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة في مداره حول الأرض.
وأضاف أن القمر البدر لشهر رمضان سيشرق اليوم فى الساعة السابعة إلا عشر دقائق أى مع غروب الشمس تقريبا من الأفق الجنوبي الشرقي، وسيظل طوال الليل مشاهدا فى كبد السماء، وسيغرب في الساعة السادسة إلا الربع مع شروق الشمس صباح غد السبت، لافتا إلى أنه يمكن بالعين المجردة بسهولة رصد كوكب زحل بالقرب من قمر رمضان البدر، حيث سيلازمه طوال الليل، أنه من خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقات زحل الشهيرة.
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