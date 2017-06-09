أمين بيت الزكاة والصدقات: التبرعات تزداد في "رمضان" 400%.. وواقعة "دلال عبدالعزيز" لم تؤثر علينا -حوار

كتبت- مادي غيث:

في سبتمبر 2014، صدر القانون رقم (123) لسنة 2014 بإنشاء "بيت الزكاة والصدقات المصري" ذو شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويهدف إلى صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعا ولبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

"مصراوي" أجرى مقابلة مع الدكتور صفوت النحاس الأمين العام لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات، للحديث عن جهود المؤسسة التي ينشط عملها في شهر رمضان الجاري وأبرز المستفيدين منها، كما تطرق الحوار للإعلان الترويجي للمؤسسة الذي شاركت فيه الفنانة دلال عبدالعزيز الذي أوقف شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب إذاعته على أحد القنوات الفضائية، بعد مطالبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

بداية.. ما هي جهودكم في دعم الفقراء في رمضان؟

يقوم بيت الزكاة بتوزيع حوالي 700 ألف كرتونة، بدأنا بالصعيد في محافظتي بني سويف والفيوم، ونقوم أيضًا بتسقيف منازلهم، وإعطائهم الأسر الفقيرة إعانات شهرية، وعمل التوصيلات المنزلية للمياه والصرف الصحي في القرى الأشد فقرًا، وسوف نذهب لهم يوم الأربعاء القادم لإستكمال التوصيل، وشباب المؤسسة متواجدين يومياً في تلك المحافظات، ولكن سبب التأخير عن توصيل المياه للمنازل هو موافقة الوحدة المحلية بالقرى.

هل تساهم المؤسسة في إجراء عمليات جراحية للمرضى المحتاجين؟

بالطبع ، فالمؤسسة تقوم بفحص الحالات المتواجدة على قوائم الانتظار في مستشفيات جامعة عين شمس، ومستشفى الزهراء، والكثير من المستشفيات الأخرى، لمعرفة من لهم الأولوية لإجراء عمليات مثل قوقعة الأذن، وترقيع قرنية العين، وإزالة المياه البيضاء، وعمليات القلب المفتوح، وعلاج الأطفال المتواجدين علي قائمة الإنتظار في مستشفى أبو الريش.

- كيف يتم جمع التبرعات للمؤسسة؟

شباب المؤسسة متواجدين في كل المساجد بالمطبوعات الخاصة بالمؤسسة، وأيضًا في العديد من الأندية، ومراكز التسوق الكبيرة، وهناك أكشاك لتلقي أموال الزكاة والصدقات في كل مكان، ونقوم بإبراز ملامح الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة في الحملات الإعلانية الخاصة بنا.

- هل أثر وقف إعلان الفنانة دلال عبدالعزيز على حجم التبرعات؟

بالعكس.. فهناك مصانع مواسير مياه قامت بالتبرع بالكثير من مواسير المياه، وقام آخرين بالتبرع للمساهمة في عمل أسقف المنازل ،كما أن الإعلان كان مخطط له 6 أيام فقط، ثم بعد ذلك نُركز على الأغنية التي يتم إذاعتها حالياً، ثم بعد ذلك أغنية أخرى سنقوم بإذاعتها، وهناك في آخر شهر رمضان إعلان ستقوم المؤسسة بعرضه للحالات التي كانت تحتاج لتوصيل مياه للشرب، ولتسقيف منازلهم ، ولإجراء عمليات جراحية لهم، ليرى الناس التغيير الذي حدث لهم بفضل تبرعاتهم خلال شهر رمضان.

- هل حجم التبرعات في شهر رمضان يختلف عن الأيام العادية؟

بالطبع تختلف عن الأيام العادية، حيث تزداد التبرعات في شهر رمضان عن الأيام الأخرى بنسبة 400% ، مما يُسهم في مساعدة عدد أكبر من الفقراء والمحتاجين.

- ماذا عن قروض تيسير الزواج للشباب؟

قروض تيسير الزواج هي مساعدة وتبرع من الجمعية للشباب في الزواج، وذلك بدلًا من إمضائهم شيكات لأصحاب المحلات المتخصصين في ذلك، والعجز عن سدادها ففي النهاية يكون مصيرهم السجن، لذلك تقوم الجمعية بمساعدة الأسر الفقيرة في تيسير الزواج حيث نقوم بشراء الأجهزة الكهربائية لهم للتقليل من الغارمات.