ترامب: واشنطن ملتزمة بالبند الخامس من معاهدة الأطلسي للدفاع المشترك
ترامب: واشنطن ملتزمة بالبند الخامس من معاهدة الأطلسي للدفاع المشترك
10:29 م الجمعة 09 يونيو 2017
واشنطن - (أ ف ب):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن واشنطن ملتزمة بالبند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي حول الدفاع المشترك.
وقال ترامب للصحافيين: "أعلن التزام الولايات المتحدة بالبند الخامس. بالتأكيد نحن موجودون للحماية".
وينص هذا البند على وجوب أن يساعد الحلفاء أي دولة عضو في حال تعرضها لاعتداء خارجي. وأثار إحجام ترامب عن إعلان التزام هذا البند خلال قمة الأطلسي - في مايو الماضي في بروكسل - قلق شركائه الغربيين.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس: "لهذا السبب أريد أن يتأكد الناس أننا نتمتع بقوة كبيرة جدًا عبر دفع الأموال الضرورية لضمان هذه القوة".
وذكر موقع "بوليتيكو" الإخباري أن مستشاري ترامب في مجالي الدفاع والأمن ضمّنوا خطابه المكتوب في بروكسل إشارة واضحة إلى بند الدفاع المشترك، لكنه شطبها قبل إلقاء الخطاب.
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