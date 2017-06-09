أخبار عاجلة

فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها -
فلاح يقتل ابن خاله بسبب ماكينة ري في كفر الشيخ -
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر -
بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض -
العرب اليوم: مقتل 21 داعشيًا في العراق وظهور "شلل الأطفال" في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ترامب: واشنطن ملتزمة بالبند الخامس من معاهدة الأطلسي للدفاع المشترك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: واشنطن ملتزمة بالبند الخامس من معاهدة الأطلسي للدفاع المشترك

10:29 م الجمعة 09 يونيو 2017

ترامب: واشنطن ملتزمة بالبند الخامس من معاهدة الأطلسي للدفاع المشترك

واشنطن - (أ ف ب):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن واشنطن ملتزمة بالبند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي حول الدفاع المشترك.

وقال ترامب للصحافيين: "أعلن التزام الولايات المتحدة بالبند الخامس. بالتأكيد نحن موجودون للحماية".

وينص هذا البند على وجوب أن يساعد الحلفاء أي دولة عضو في حال تعرضها لاعتداء خارجي. وأثار إحجام ترامب عن إعلان التزام هذا البند خلال قمة الأطلسي - في مايو الماضي في بروكسل - قلق شركائه الغربيين.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس: "لهذا السبب أريد أن يتأكد الناس أننا نتمتع بقوة كبيرة جدًا عبر دفع الأموال الضرورية لضمان هذه القوة".

وذكر موقع "بوليتيكو" الإخباري أن مستشاري ترامب في مجالي الدفاع والأمن ضمّنوا خطابه المكتوب في بروكسل إشارة واضحة إلى بند الدفاع المشترك، لكنه شطبها قبل إلقاء الخطاب.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "البنتاجون": دور روسيا في جنوب سوريا كان "مفيدًا جدًا"

    أخبار
  • ترامب يطالب قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب

    ترامب يطالب قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب "فورًا"

    أخبار
  • وزير الخارجية الأمريكي: أزمة قطر تعرقل أعمالنا العسكرية بشأن الحرب على

    وزير الخارجية الأمريكي: أزمة قطر تعرقل أعمالنا العسكرية بشأن الحرب

    أخبار
  • كوريا الشمالية تختبر صواريخا قادرة على ضرب

    تختبر صواريخا قادرة على ضرب "أي سفينة معادية"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو - مواقف مبارك من قطر ودورها في المنطقة

    - مواقف مبارك من قطر ودورها في المنطقةأخبار

  • خبير: قوائم الإرهاب خطوة لتركيع قطر.. والدوحة أمامها

    خبير: قوائم الإرهاب خطوة لتركيع قطر.. والدوحة أمامها "سيناريوهين"أخبار

  • رسالة قوية من الفريق أول صدقي صبحي الأبرز في صحف القاهرة

    رسالة قوية من الفريق أول صدقي صبحي الأبرز في صحف القاهرةأخبار

  • قطر تندد بقائمة الإرهاب:

    قطر تندد بقائمة الإرهاب: "تؤكد اتهامات لا أساس لها"أخبار

  • قطر تتعهد

    قطر تتعهد "بعدم الاستسلام"أخبار

  • بعد اختفائها 90 يومًا..

    بعد اختفائها 90 يومًا.. "أمن الشرقية" يُحدّد مكان "العمدة ناهد"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر

السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر

بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض

بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض

بالفيديو: رد قاطع على أزمة بنطلون وائل كفوري في #رامز_تحت_الأرض

بالفيديو: رد قاطع على أزمة بنطلون وائل كفوري في #رامز_تحت_الأرض

ما هو البند الخامس لـ"الناتو" الذي أعلن ترامب الالتزام به؟

ما هو البند الخامس لـ"الناتو" الذي أعلن ترامب الالتزام به؟