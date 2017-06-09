إيناسيو عن هروب كوليبالي من مصر: «إتكسف على دمك»

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علق البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على هروب الإيفوراي سليماني كوليبالي مهاجم النادي الأهلي، بأن اللاعب كان عليه أن "يتكسف على دمه" و الذهاب لإدارة ناديه والحديث معها وطلب الرحيل، بدلًا من الشائعات التي أطلقها.

وأضاف إيناسيو،"اللاعب عليه الكسوف من الشائعات التي أطلقها"، مشيرًا إلى أنه كان عليه عدم استخدام هذه الحجج الكاذبة للهروب.

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ومن ناحيته، قال مرتضى منصور، رئيس النادي، إن كوليبالي "كاذب"، موضحًا أنه لم يتم اضهد أي لاعب مسيحي في مصر من قبل ناديه، لافتا إلى أن الزمالك به أفراد في الجهاز الفني يدينون بالمسيحية، مؤكدا أن الإسلام دين تسامح ونؤمن بالله ونؤمن بسيدنا عيسي وموسى والإنجيل والتوارة، مؤكدًا أن مصر ليس بها تعصب في الأديان.