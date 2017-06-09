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إيناسيو: هذه حقيقة رفضي التعاقد مع«أشامبونج» وكرهي لـ«علي جبر»

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إيناسيو: هذه حقيقة رفضي التعاقد مع«أشامبونج» وكرهي لـ«علي جبر» إيناسيو: هذه حقيقة رفضي التعاقد مع«أشامبونج» وكرهي لـ«علي جبر»

التحرير

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شدد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على أنه لم يرفض صفقة اللاعب أشامبونج لاعب فريق الداخلية، مضيفا أنه لا يتحدث للإعلام إلا من خلال الإعلام الرسمي للنادي.

وأضاف إيناسيو، أنه عند حدوث أي مشاكل يتحدث مع الإدارة وليس الإعلام، منوهًا إلى أن حدث في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية من انتشار أخبار مفادها أنه يكره علي جبر مدافع الفريق غير صحيح.

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وطالب البرتغالي وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الأخبار، مؤكدا أن كل ما ظهر وقيل على لسانه في وسائل الإعلام خلال الفترات الماضية غير صحيح.

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التحرير

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