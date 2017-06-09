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الأهلي يواصل تدريباته عقب «ودية الإنتاج»

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الأهلي يواصل تدريباته عقب «ودية الإنتاج» الأهلي يواصل تدريباته عقب «ودية الإنتاج»

التحرير

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمرار تدريباته يوم الأحد بشكل طبيعي، رغم خوض الفريق مباراة ودية غدًا السبت.

وجاء قرار الجهاز الفني بمواصلة التدريبات يوم الأحد، وفقا للبرنامج التدريبي الذي اتفق عليه حسام البدري، المدير الفني، مع الجهاز المعاون قبل سفره إلى كندا لقضاء إجازة سريعة مع أسرته.

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ويلاقي الأهلي فريق الإنتاج الحربي وديًا مساء غدٍ السبت على ملعب السلام، ضمن استعدادات الفريق لمباراة سموحة المقرر لها الخميس المقبل بالجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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