تفاصيل مكالمة «البدري وأيوب» بسبب أزمة «غالي وجمعة»

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أجرى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إتصالًا هاتفيًا، بأحمد أيوب،المدرب العام، القائم بأعمال المدير الفني للقلعة الحمراء، في غياب البدري، بسبب تواجد الأخير في «كندا»، لقضاء أجازته مع أسرته.

واستفسر البدري، من مدرب الأهلي، عن سبب ماحدث بين الثنائي حسام غالي وصالح جمعة، في مران الأمس، والمشادة التي ظهرت بين الثنائي أثناء التقسيمة التي كانت تحت إشراف أيوب.

وأكد أحمد أيوب للمدير الفني للأهلي، أن ماحدث لا يتعدى "نرفزة ملعب"، مؤكدًا أنه اجتمع مع اللاعبين ولم يتعدى الأمر سوى لحظات قليلة، والأمر انتهى قبل مغادرة اللاعبين من غرفة الملابس.

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وكانت قد وقعت مشادة كلامية عنيفة بين حسام غالي وصالح جمعة، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مران الفريق الجماعي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة. (طالع التفاصيل).

وطالب حسام البدري، من مدرب الأهلي، تحذير جميع اللاعبين، من إفتعال أي مشاكل بينهم البعض، وشدد المدير الفني للأهلي، على توجيه رسالة إلى الثنائي حسام غالي وعماد متعب في مساعدة أيوب على تنفيذ كافة التعلميات والإلتزام في غيابه.