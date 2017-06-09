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خلال مطاردة الأمن له.. سائق يحطم خمس سيارات في السويس

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مصراوي Masrawy

خلال مطاردة الأمن له.. سائق يحطم خمس سيارات في السويس

10:22 م الجمعة 09 يونيو 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

حطم سائق، اليوم الجمعة، في السويس، خمس سيارات ملاكي، من بينها سيارة النجدة التي كانت تطارده، وألقت الشرطة القبض على المتهم وأحيل للنيابة للتحقيق.

كان اللواء مصطفى شحاته مدير امن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم السويس، يفيد بتوقف الحركة المرورية بشارع النمسا التجاري، عقب مشاجرة بين سائقين على خلفية اصطدام سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي.

وفور وصول شرطة النجدة لمكان البلاغ، فر السائق وجرت مطاردته بشارع الجيش، واستمرت أكثر من ربع ساعة قبيل أذان المغرب، حطم خلالها السائق 4 سيارات ملاكي، وسيارة النجدة التي كانت تطارده.

وانتهت المطارد بمنطقة الإيمان التابعة لحي الأربعين، بعد اضطرار السائق للتوقف عندما دخل في "شارع مسدود"، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة.

جرى ضبط المتهم بتهمة القيادة بدون رخصة، وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة، وتهديد حياة المواطنين.

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