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الهند وباكستان تنضمان لـ"منظمة شانغهاي" للتعاون

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مصراوي Masrawy

الهند وباكستان تنضمان لـ"منظمة شانغهاي" للتعاون

10:15 م الجمعة 09 يونيو 2017

منظمة شانغهاي للتعاون

أستانا - (أ ف ب):

انضمت الهند وباكستان، الجمعة، إلى منظمة شانغهاي للتعاون التي ترمي خصوصًا إلى ضمان الأمن في منطقة أوراسيا بقيادة روسيا والصين.

وخلال القمة السنوية للمنظمة في العاصمة الكازاخية أستانا وقّع قادة الدول الأعضاء في المنظمة (روسيا وكازاخستان والصين وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان) ومن بينهم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينج مذكرة انضمام هذين البلدين اللذين يتنازعان السيطرة على إقليم كشمير.

وشارك في القمة التي افتتحت، الخميس، رئيسا الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني نواز شريف.

وبحسب نيودلهي فان مودي وشريف لا يعتزمان عقد أي اجتماع ثنائي على هامش قمة أستانا.

وأكد مودي، الجمعة، أن بلاده ستقوم بـ"دور بناء وفعال" في إطار منظمة شانغهاي للتعاون، في حين شكر شريف مؤسسي هذه المنظمة على "الدعم الصلب" الذي أبدوه لانضمام بلاده إلى هذا الكيان الدولي الذي اعتبره "دعامة للاستقرار في المنطقة".

هذا المحتوى من

AFP

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