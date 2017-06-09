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أردوغان يصدق على نشر قوات تركية في قطر

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مصراوي Masrawy

أردوغان يصدق على نشر قوات تركية في قطر

10:07 م الجمعة 09 يونيو 2017

أردوغان يصدق على نشر قوات تركية في قطر

أنقرة - )أ ش أ(

صدّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسميا على اتفاقيتين يتم بموجبهما نشر قوات تركية فى قطر وتدريب قوات الدرك التركية للقوات القطرية هناك، مما يمهد الطريق لإرسال سفن وطائرات حربية تركية إلى الدولة التى تواجه نزاعا دبلوماسيا مع العديد من الدول العربية.

وأوضح مسئولون -في تصريحات بثتها صحيفة "حرييت" التركية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أنه سيتم تحديد عددا من السفن والطائرات التركية لإرسالها إلى قطر بعد القيام بعملية فحص للقاعدة المخصصة لتركيا هنالك.. لافتين إلى أن فريقا تركيا سيقوم بفحص القاعدة التي ينتشر بها حاليا 90 جنديا تركيا بشكل مؤقت.

وأفاد مسئولون لصحيفة "حرييت" بأن ما بين 200 إلى 250 جنديا تركيا سيجري نشرهم في غضون شهرين.. كما أشاروا إلى أن الدوحة وافقت مؤخرا على اعتبار القاعدة التركية المؤقتة على أراضيها، قاعدة دائمة.

وكان البرلمان التركى قد صادق على الاتفاقيتين فى وقت سابق من الشهر الجاري، وجاء التصويت بعد أيام فقط من قطع عدد من الدول علاقاتها مع قطر بسبب اتهامات بدعم الإرهاب.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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