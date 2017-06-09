بعد اختفائها 90 يومًا.. "أمن الشرقية" يُحدّد مكان "العمدة ناهد"

الشرقية – فاطمة الديب:

قال مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية: "إن أجهزة البحث الجنائي بالمديرية، نجحت في تحديد مكان تواجد "ناهد عبد الحميد لاشين"، الشهيرة بـ"العمدة ناهد"، وجار العمل على عودتها إلى منزلها خلال ساعات".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر، تحفظت على 3 من أفراد أسرة المدعو "محمد.إ"، عضو بحزب الوفد، مُقيم بقرية "تل راك" بدائرة مركز أولاد صقر؛ بناءً على بلاغ من "محمد علي" زوج "العمدة ناهد".

وأشار المصدر، إلى أن عملية الاختفاء، ناتجة عن خلافات أسرية بينها وبين زوجها، نافيًا وجود أية شبهة جنائية في الحادث.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، الثلاثاء 25 أبريل الماضي، ببلاغ من "محمد علي"، زوج "ناهد عبد الحميد مصطفى إسماعيل لاشين"، وشهرتها "ناهد لاشين"، 39 عامًا، من قرية "حانوت" التابعة لدائرة مركز كفر صقر، بتغيبها عن المنزل منذ 39 يومًا، وهو ما حُرر به المحضر رقم 2541 إداري كفر صقر لسنة 2017.

جدير بالذكر أن "ناهد لاشين"، تعدّ أول سيدة تترشح لمقعد العمودية بمحافظة الشرقية، حيث تقدمت بأوراق ترشحها منذ 3 سنوات.