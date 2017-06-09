رسميًا.. سباليتي مدربًا جديدًا لـ«إنترميلان»

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أعلن إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، تعيين لوتشيانو سباليتي، مدربًا جديدًا للفريق، من أجل استعادة أمجاد النادي.

وكان من المتوقع تعيين المدرب البالغ عمره 58 عاما، بعد تأكيده يوم الثلاثاء الماضي، موافقته على شروط التعاقد مع الإنتر، الذي استعان بثلاثة مدربين هذا الموسم.

وقال النادي المملوك لمجموعة صينية في بيان "يسعد إنتر ميلان إعلان تعيين لوتشيانو سباليتي مدربًا للفريق الأول".

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وفشل إنتر ميلان في الحفاظ على تألقه، بعد فوزه بالثنائية المحلية التي تشمل الدوري والكأس، إضافة للقب دوري الأبطال عام 2010، تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، وغالبا ما يتواجد الفريق في منتصف الترتيب.

وبدأ إنتر ميلان هذا الموسم بقيادة الهولندي فرانك دي بوير، الذي أقيل بعد 85 يوما، وأقيل خلفه ستيفانو بيولي الشهر الماضي، بعد سبع مباريات لم يعرف فيها الفريق طعم الفوز.

وعمل سباليتي مع روما، وسبق له أيضا تدريب زينيت سان بطرسبرج الروسي لأربع سنوات فاز خلالها بالدوري مرتين.