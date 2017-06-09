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مانشستر يونايتد يُخرج «إبراهيموفيتش» من حساباته للموسم الجديد

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مانشستر يونايتد يُخرج «إبراهيموفيتش» من حساباته للموسم الجديد مانشستر يونايتد يُخرج «إبراهيموفيتش» من حساباته للموسم الجديد

التحرير

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قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفع أسم المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش من قائمته للموسم الجديد التي أرسلها اليوم الجمعة ليصبح اللاعب بدون فريق.

ومن جانبه أكد النادي الإنجليزي أنه لن يقوم بالتجديد لعام إضافي لنجمه السويدي،وينهي العلاقة بشكل نهائي ورسمي بعد موسم قضاه بصفوفه قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وتأتي هذه الأنباء لتمثل صدمة كبيرة لصاحب الـ35 عاما، والذي كان يأمل في استمراره مع الشياطين الحمر والكفاح للعودة من الإصابة قبل الفترة المحددة.

ومن المتوقع أن يعلن مانشستر عن ضم مهاجم جديد بدلا من زلاتان خلال الأيام القليلة القادمة، باقترابه من ضم الأسباني ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد بـ90 مليون يورو.

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وقد تعرض إبراهيموفيتش لإصابة خطيرة في الركبة أثناء مشاركته ضد أندرلخت بالدوري الأوربي ومن المتوقع أن يعود في بداية عام 2018.

ويستمر إبراهيموفيتش في تلقي العلاج بمانشستر يونايتد رغم رفع إسمه من قائمة الفريق للموسم الجديد.

والجدير بالذكر ان اللاعب سجل 17 هدف في الدوري الإنجليزي و28 هدف في كل المسابقات ويسعى مورينيو للتعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد ليكون بديلا لإبراهيموفيتش.

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التحرير

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