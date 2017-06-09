فيديو| أزهري عن رامز تحت الأرض: «مفبرك ومتفق عليه»

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هاجم الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، برنامج "رامز تحت الأرض"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، قائلا "جايب فنان مستورد من الهند وفضح البرنامج".

وأضاف فؤاد، خلال حواره ببرنامج "منهج حياة"، المذاع على قناة "العاصمة"، اليوم الجمعة "مدير أعمال الفنان شاروخان فضح البرنامج بعدما أكد أنه قبض 400 ألف دولار مقابل مشاركته في البرنامج".

وتابع "اتقوا الله أموال مصر يجب أن تبني مصر، ولا نوزعها بهذا الشكل"، موضحا أن "الـ 44 مسلسل في رمضان يعلمون الأطفال القيم الأخلاقية غير الصحيحة".

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واستكمل "الأطفال في الشوارع يقلدون برامج رامز جلال، فهم يشاهدوه بعد الآذان مباشرة وكإننا نفطر عليه".