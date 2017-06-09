مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل جلسته مع إيناسيو

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن الجلسة التي جمعته بالمدير الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو، كانت للسؤال والإطمئنان على لاعبي الفريق، موضحًا أن الجلسة تطرقت للحديث عن ترتيبات الفريق قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الإفريقي.

وأوضح منصور، أن الجلسة تضمنت أيضًا الحديث عن مباراة كابس يونايتد بطل زيمبابوي، مشيرا إلى أن الجلسة أزالت الغموض حول الشائعات التي ظهرت في الساعات الماضية حول هروب البرتغالي، مضيفًا أن كل هذا ما هو إلا شائعات غرضها زعزعة استقرار الفريق.

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وأشار رئيس النادي، إلى أن نادي الزمالك، لا يقف على أي شخص، موضحًا أن هناك طموحات يسعى النادي لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.