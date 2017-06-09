ظروف طارئة تؤجل إتمام صفقة «أزارو»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعرض عبد اللطيف المقترض رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي لظروف طارئة أجبرته على السفر ليتأجل توقيع العقد الثلاثي الذي كان أرسله النادي الاهلي بالأمس إليه من أجل التوقيع عليه وتوثيق الاتفاق بين الناديين بشأن انتقال وليد أزارو مهاجم الغريق المغربي إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.

هذا وقد قرر كلا الناديين إقامة مؤتمر صحفي يوم السبت الموافق 17 يونيو لإعلان تفاصيل الصفقة وإتمام عقود انضمام ازارو إلى الأهلي.

شاهد أيضا

وكان النادي الاهلي توصل إلى اتفاق مع الدفاع الحسني على ضم أزارو، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل مليون و300 ألف دولار أمريكي.