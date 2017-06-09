بالصور.. إصابة شاب في حادث تصادم بالشرقية.. وأهله: "ابننا بيموت"
بالصور.. إصابة شاب في حادث تصادم بالشرقية.. وأهله: "ابننا بيموت"
09:20 م الجمعة 09 يونيو 2017
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بالصور.. "إسعاف السويس" تعيد 80 ألف جنيه لمصابين في حادث مروري
الشرقية – فاطمة الديب:
أصيب شابان، في العقد الثالث من عمرهما، اليوم الجمعة، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة بطريق "مصر – إسماعيلية"، بدائرة مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.
وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، بينهما قائد الدراجة البخارية، ونُقل إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، فيما جرى نقل الآخر لمستشفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات اللازمة.
وعبّر عدد من أهل المصاب، عن سخطهم؛ نظرًا لسوء حالته وعدم وجود أي أطباء بمستشفى التأمين الصحي يباشرون حالته حتى الآن.
من جانبه، أفاد الدكتور عصام فرحات، أن الحالتين مصابتان بنزيف داخلي بالمخ، وحالة مصاب مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، خطيرة للغاية، حيث يعكف الأطباء على إنعاشه؛ نظرًا لصعوبة نقله إلى أي مستشفى وهو في هذه الحالة.
وأضاف فرحات، في تصريح خاص، أنه جرى نقل المصاب الآخر إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، منوهًا بأن حالته هو الآخر خطيرة.
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