أخبار عاجلة

فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها -
فلاح يقتل ابن خاله بسبب ماكينة ري في كفر الشيخ -
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر -
صورة وخبر: مدنيو الموصل.. المجهول أمامهم والمدرعات خلفهم -
بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض -
العرب اليوم: مقتل 21 داعشيًا في العراق وظهور "شلل الأطفال" في سوريا -
«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر» -
وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ -
القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إصابة شاب في حادث تصادم بالشرقية.. وأهله: "ابننا بيموت"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إصابة شاب في حادث تصادم بالشرقية.. وأهله: "ابننا بيموت"

09:20 م الجمعة 09 يونيو 2017

  • عرض 5 صورة

    2d2091b388.jpg

  • عرض 5 صورة

    587c75e199.jpg

  • عرض 5 صورة

    ff81135eb0.jpg

  • عرض 5 صورة

    eed9443937.jpg

  • عرض 5 صورة

    cd749f3f80.jpg

إعادة الألبوم

بالصور..

الألبوم التالى

بالصور.. "إسعاف السويس" تعيد 80 ألف جنيه لمصابين في حادث مروري

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب شابان، في العقد الثالث من عمرهما، اليوم الجمعة، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة بطريق " – إسماعيلية"، بدائرة مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، بينهما قائد الدراجة البخارية، ونُقل إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، فيما جرى نقل الآخر لمستشفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

وعبّر عدد من أهل المصاب، عن سخطهم؛ نظرًا لسوء حالته وعدم وجود أي أطباء بمستشفى التأمين الصحي يباشرون حالته حتى الآن. 

من جانبه، أفاد الدكتور عصام فرحات، أن الحالتين مصابتان بنزيف داخلي بالمخ، وحالة مصاب مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، خطيرة للغاية، حيث يعكف الأطباء على إنعاشه؛ نظرًا لصعوبة نقله إلى أي مستشفى وهو في هذه الحالة.

وأضاف فرحات، في تصريح خاص، أنه جرى نقل المصاب الآخر إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، منوهًا بأن حالته هو الآخر خطيرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 18 شخصًا في تصادم سيارتين

    إصابة 18 شخصًا في تصادم سيارتين "ميكروباص" في بني سويف

    أخبار
  • مصرع طالب غرقًا في مياه بحر

    مصرع طالب غرقًا في مياه بحر "أبو الأخضر" بالشرقية

    أخبار
  • توريد 529 ألف طن قمح لصوامع الشرقية

    توريد 529 ألف طن قمح لصوامع الشرقية

    أخبار
  • انتحار سجين شنقًا داخل دورة مياه محبسه بالشرقية

    انتحار سجين شنقًا داخل دورة مياه محبسه بالشرقية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • مصرع طالب ثانوي غرقًا بعد امتحان الإنجليزي في الغربية

    مصرع طالب ثانوي غرقًا بعد امتحان الإنجليزي في الغربيةأخبار

  • حكاية طفل المطرية .. طالبان فشلا في اغتصابه فالقيا به من أعلى السطح .. ووالده: رموه بالبامبرز

    حكاية طفل المطرية .. طالبان فشلا في اغتصابه فالقيا به من أعلى السطحأخبار

  • وزير الإعلام السعودي: مستعدون لتوظيف الإعلاميين العائدين من قطر

    وزير الإعلام السعودي: مستعدون لتوظيف الإعلاميين العائدين من قطرأخبار

  • شرطي يطلق النار على نفسه بقسم شرطة.. ومصدر:

    شرطي يطلق النار على نفسه بقسم شرطة.. ومصدر: "المأمور وبخه مجاملة لوكيلأخبار

  • رسالة قوية من الفريق أول صدقي صبحي الأبرز في صحف القاهرة

    رسالة قوية من الفريق أول صدقي صبحي الأبرز في صحف القاهرةأخبار

  • بالصور.. 3 أخطاء أثارت سخرية الجمهور من

    بالصور.. 3 أخطاء أثارت سخرية الجمهور من "كفر دلهاب"فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصراوي ينشر نقاط التحفظ على اتفاقية "تيران وصنافير".. ورد مجلس الوزراء عليها

مصراوي ينشر نقاط التحفظ على اتفاقية "تيران وصنافير".. ورد مجلس الوزراء عليها

مفيد فوزي: العادلي حمى مصر من «الإخوان»

مفيد فوزي: العادلي حمى مصر من «الإخوان»

إيناسيو عن هروب كوليبالي من مصر: «إتكسف على دمك»

إيناسيو عن هروب كوليبالي من مصر: «إتكسف على دمك»

موجز أخبار مصراوي 9/6/2017

موجز أخبار مصراوي 9/6/2017