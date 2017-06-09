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السويد: ترحيل مغربيين قاصرين إلى بلدهم

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مصراوي Masrawy

السويد: ترحيل مغربيين قاصرين إلى بلدهم

08:46 م الجمعة 09 يونيو 2017

السويد: ترحيل مغربيين قاصرين إلى بلدهم

مورجان يوهانسون

ستوكهولم - (أ ف ب):

رحبت السويدية، الجمعة، بتسريع عمليات ترحيل مغربيين قاصرين يقيمون خلسة في السويد إلى بلدهم، وذلك بموجب اتفاق يلزم الرباط بقبول عودتهم.

وكتب وزير العدل والهجرة مورجان يوهانسون في تغريدة على "تويتر": "عمل الحكومة يؤتي ثماره. المغرب يستعيد مزيدًا من رعاياه الذين أتوا إلى السويد من دون تراخيص إقامة".

وتقول السويد إن نحو 800 شاب، بينهم قاصرون من شمال إفريقيا ولا سيما من المغرب، يعيشون خلسة في المدن الرئيسية في البلاد ولا سيما في ستوكهولم وغوتبورج.

ونقلت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" عن الوزير قوله إن السويد رحلت في الأشهر الأولى من العام الجاري 82 من هؤلاء، في زيادة كبيرة بالمقارنة مع 35 شخصًا تم ترحيلهم خلال العام 2016 وثمانية فقط خلال 2015.

وهؤلاء الفتيان المغاربة الذين غالبًا ما يطلق عليهم في السويد اسم "أطفال الشوارع المغربيون" يكبرون على هامش المجتمع من دون أي أمل لهم بالاندماج فيه، معتمدين في معيشتهم على مساعدات من مواطنيهم أو مهاجرين آخرين.

وبحسب الشرطة وأجهزة الرعاية الاجتماعية فإن فقرهم المدقع يجعلهم فريسة شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل بعضهم لتنفيذ سرقات وتشغل بعضهم الآخر في الدعارة.

هذا المحتوى من

AFP

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