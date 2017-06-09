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بنزيمة: لا أحد يستطيع إيقاف ريال مدريد.. وزيدان محترف

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بنزيمة: لا أحد يستطيع إيقاف ريال مدريد.. وزيدان محترف بنزيمة: لا أحد يستطيع إيقاف ريال مدريد.. وزيدان محترف

التحرير

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أعرب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بالتتويج بدوري أبطال أوروبا التي يرى أن فريقه استحقها لأنه الأقوى.

وقال بنزيمة لصحيفة آس الإسبانية، اليوم الجمعة، "هدف ماريو مانزوكيتش فاجأنا، يوفنتوس فريق قوي لكننا فزنا لأننا فريق لا يستطيع أحد إيقافه".

وعن زميله محطم الأرقام القياسية كريستيانو رونالدو أوضح "لا أجد كلمات مناسبة للتعبير عنه وعن إعجابي به، هو شخص غير عادي. نتفهم بعضنا البعض جيدا في الملعب. يريد الكرة ومن الصعب الحصول عليها عندما يركض بها".

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وواصل "ليس أنانيا في الملعب، لكن عندما يحصل على الكرة يريد الذهاب مباشرة إلى المرمى، تجده فجأة يمرر لك لكي تسجل".

وأشاد بنزيمة بمدربه زين الدين زيدان الذي صنع طفرة في مستوى الفريق الملكي الذي بات أول من يحافظ على لقبه في دوري الأبطال بمسماه الجديد.

وأضاف الفرنسي "إنه كامل جدا، مدرب محترف، الكل يحبه بسبب قراراته المصيرية في الأوقات المناسبة. زيدان تجده متحمسا أكثر منا في التدريبات. نفهم بعضنا البعض".

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التحرير

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