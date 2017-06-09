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فيديو| الجندي: الست اللي تقبل الضرب من جوزها «معندهاش كرامة»

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فيديو| الجندي: الست اللي تقبل الضرب من جوزها «معندهاش كرامة» فيديو| الجندي: الست اللي تقبل الضرب من جوزها «معندهاش كرامة»

التحرير

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وجهت متصلة تدعى "آية"، سؤالا للشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حول حكم الزوج الذي يضرب زوجته ويسبها في عرضها وشرفها، فرد الجندي: "هتقولى إيه تاني أكتر من كده، أي زوجة تفرط في كرامتها مش هترجعلها تاني، وأنا مش فاهم يعنى إيه ست تقبل تضرب من جوزها".

أضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية ""، اليوم الجمعة: "الست اللي تقبل تضرب بالقلم من زوجها، وترضى تعيش معاه تبقى معندهاش كرامة، تقبلي إزاي على نفسك تعيشي مع واحد بيضربك على طول، لازم الزوج يتأدب على اللي عمله".

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وتابع: "يا داهية ما تكون من دي من علامات الساعة، هذا الزواج لا ينفع فيه إصلاح ويجب أنكم تنفصلوا".

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التحرير

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