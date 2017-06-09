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مصر ولاتفيا تتفقان على توسيع الإطار القانوني حول التعاون الثنائي

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مصراوي Masrawy

ولاتفيا تتفقان على توسيع الإطار القانوني حول التعاون الثنائي

08:26 م الجمعة 09 يونيو 2017

مصر ولاتفيا تتفقان على توسيع الإطار القانوني حول التعاون الثنائي

نائب وزير الخارجية إيهاب نصر

القاهرة- (أ ش أ):

اتفقت مصر ولاتفيا على توسيع الإطار القانوني بين البلدين بما في ذلك المفاوضات بشأن اتفاقيات التعاون الثنائي بين الوزارات التنفيذية، وذلك خلال المشاورات السياسية التي عقدت أمس في ريجا بين نائب وزير الخارجية إيهاب نصر، ووزير الدولة بوزارة الخارجية اللاتفية اندريس بيلديجوفيتش.

وذكر بيان وزعته سفارة لاتفيا بالقاهرة، اليوم الجمعة، أن كلا الجانبين تبادلا الآراء حول القضايا المتعلقة بالهجرة في مصر ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن وزير الدولة اللاتفي بيلديجوفيتش أكد اهتمام بلاده بسرعة التوقيع على اتفاقية منع الأزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بهدف دعم التعاون التجاري بين البلدين، مرحبا بالتقدم المحرز في المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبي حول وضع أولويات جديدة للشراكة.

وأفاد البيان بأن بيلديجوفيتش طالب مصر بدعم الاتصالات المباشرة بين برلماني كلا البلدين في ضوء أنه تم تشكيل مجموعة تعاون مكونة من 12 عضوا داخل البرلمان اللاتفي، موضحا أن إيهاب نصر أكد وجود إمكانيات أكبر للتعاون في مجال التعليم في ضوء أنه هناك 40 طالبا مصريا يدرسون في الجامعات اللاتفية.

ونوه البيان إلى أن نصر التقى خلال زيارته لريجا برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان اللاتفي ووزير الدولة بوزارة التربية والعلوم والطلاب المصريين الذين يدرسون بالجامعة الفنية بريجا بالاضافة زيارته لمصنع عربات السكك الحديدية بريجا لبحث العرض المقدم لتحديث السكك الحديدية في مصر .

يذكر أن أخر جولة من المشاورات السياسية عقدت بين مصر ولاتفيا في 20 نوفمبر عام 2014 في القاهرة .

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Asha

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