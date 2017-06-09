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"أمن سوهاج" تكثف جهودها لضبط 7 متهمين في قتل 6 أشخاص بخصومة ثأرية

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مصراوي Masrawy

"أمن سوهاج" تكثف جهودها لضبط 7 متهمين في قتل 6 أشخاص بخصومة ثأرية

08:34 م الجمعة 09 يونيو 2017

سوهاج – عمار عبد الواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، جهودها لضبط 7 أشخاص مطلوبين في الأحداث الدامية التي شهدها نجع عبد الله بناحية قرية الشيخ مكرم، أمس الخميس، عقب تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "الطرامنة" و"الشواخين" راح ضحيتها مقتل 6 أشخاص بينهم 4 من العائلة الثانية.

وتبين أن المتهمين المطلوبين هم، "ع.ا.م"، و"م.ح.ا"، و"ح.م.أ"، و"م.م.أ"، و"ع.ي.م"، و"ح.ش.ع"، و"إ.خ.ع" وجميعهم ينتمون لعائلة الطرامنة.

كان اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية نجع عبد الله بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج ووجود 6 متوفين.

وتبين أن المشاجرة بين عائلتي "الطرامنة" و"الشواخين" داخل أرض زراعية بناحية نجع عبد الله قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج، لوجود حادث ثأري بين العائلتين، حُرر عنه المحضر رقم 4513 لسنة 2016 في واقعة مقتل أحمد محمد أحمد طرمان وشقيقه "محمد" ينتميان للعائلة الأولى.

وأسفرت الواقعة عن وفاة "ع.م.ي"، و"ر.أ.ي"، و"أ. ي"، و"م.ا.ش"، و"أ.ط.ا"، وجميعهم ينتمون لعائلة "الشواخين"، والطفل "م.أ.م"، 8 سنوات طالب، والطفل "ع.ع.ح" 10 سنوات طالب، لا ينتمون لطرفي المشاجرة وتصادف مرورهما بالمكان.

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