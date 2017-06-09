السيسي وترامب يؤكدان ضرورة الوقوف ضد الدول التي تدعم الإرهاب
السيسي وترامب يؤكدان ضرورة الوقوف ضد الدول التي تدعم الإرهاب
08:12 م الجمعة 09 يونيو 2017
القاهرة- (أ ش أ):
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي جري بينهما اليوم الجمعة، ضرورة مواصلة التصدي الحاسم للإرهاب، وأهمية الوقوف معا كجبهة واحدة قوية ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة والمسلحة، والدول التي تقوم بتمويل الإرهاب وتدعمه سواء مادياً أو معنوياً.
كما أكد الرئيسان السيسي وترامب - خلال الاتصال-، أنه من غير المقبول استمرار سياسة التدخل في الشئون الداخلية للدول عن طريق دعم جماعات الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة.
وشدد الرئيسان على عزم مصر والولايات المتحدة مواصلة التنسيق والتشاور على أعلى المستويات لضمان دفع جهود استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقضاء على الإرهاب على نحو نهائي.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيسين السيسي ترامب بحثا، خلال الاتصال الهاتفي، آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب.
وأشاد السيسي بمشاركة ترامب الفعالة في قمة الرياض في مايو الماضي، وما أسفرت عنه من تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب على المستويات كافة.
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