مشاركة 200 ألف شخص في "مسيرة الفخار للمثليين" في تل أبيب
مشاركة 200 ألف شخص في "مسيرة الفخار للمثليين" في تل أبيب
07:57 م الجمعة 09 يونيو 2017
تل أبيب - (د ب أ):
شارك حوالى 200 ألف شخص في فعاليات "مسيرة الفخار للمثليين" في مدينة تل أبيب، اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته إدارة المدينة التي تنظم هذا الحدث.
وتحمل مسيرة هذا العام، والتي تعتبر أكبر حدث من نوعه في الشرق الأوسط وتحدث للمرة 20، موضوعًا رئيسيًا هو "إظهار مزدوجي الميول الجنسية ".
وفي المسيرة شعر توم كوهين وناعومي سيروسي مزدوجي الميول الجنسية المرتبطان عاطفيا منذ أربع سنوات بالسرور تجاه الموضوع الرئيسي للمسيرة هذا العام.
وقال توم قبل بدء حفل أقيم بعد المسيرة: "منذ عام، قالت لي ناعومي أنها تريد أن تقترح ازدواج الميول الجنسية موضوعا رئيسيا للمسيرة. فضحكت وقلت: إن هذا لن يصلح أبدا".
وقال الرفيقان إن مزدوجي الميول الجنسية يواجهون مشكلة في أن يتم قبولهم في أوساط المثليين. وقال توم 27 عامًا وهو مساعد لأحد أعضاء البرلمان الإسرائيلي "كثير من الناس يظنون إنها مجرد مرحلة ويقولون لي: ستعرف في يوم ما إذا كنت مثليا أو تميل إلى الجنس الآخر".
وتعتبر المدينة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط صاحبة أكبر عدد من المثليات ومثلي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في المنطقة.
وبدأت المسيرة الساعة 11 صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) في حديقة "مير بارك"، حيث يقع مركز مجتمع المثليين والسحاقيات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في المدينة، واتجهت في طريقها عبر المدينة وعلى طول الساحل إلى حفل ضخم على الشاطئ في تشارلز كور بارك "من الساعة 3 عصرا وحتى غروب الشمس"، وفقا للمنظمين.
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