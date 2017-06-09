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وزير الخارجية الأمريكي: أزمة قطر تعرقل أعمالنا العسكرية بشأن الحرب على "داعش"

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأمريكي: أزمة قطر تعرقل أعمالنا العسكرية بشأن الحرب على "داعش"

07:52 م الجمعة 09 يونيو 2017

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون، اليوم الجمعة، إن واشنطن تؤكد دعمها لجهود هزيمة الإرهاب، مؤكدًا أن دول الخليج أقوى عندما تعمل معا.

وأضاف تيلرسون خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، أن الأزمة الخليجية تعرقل التجارة والأعمال العسكرية الأميركية بشأن الحرب على "داعش".

واستطرد وزير الخارجية الأمريكي: "الولايات المتحدة تدعم الوساطات مع أمير الكويت"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وأشار إلى أن قطر يجب أن تفعل المزيد لمكافحة الإرهاب، مضيفًا أن قطر لديها تاريخ في دعم الجماعات المتطرفة وعليها تغيير ذلك.

ودعا تيلرسون للهدوء والحوار لحل الأزمة مع قطر.

وكانت أربع دول خليجية هي والبحرين والإمارات واليمن إضافة إلى ودول أخرى قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر .

وأصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين في وقت سابق من اليوم بيانا مشتركا يصنف 29 فردًا و12 كيانًا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، مرتبطة بقطر.

وقالت الدول الأربع في البيان إن هذا التحرك جاء في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه.

وأعربت الدول، بحسب البيان، عن شكرها للدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والتي تعتمد عليها في مواصلة الجهود والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي طالت العالم وأضرت بالإنسانية.

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مصراوي Masrawy

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