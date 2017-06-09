بعد سنة ونصف.. "أمن الشرقية" تستعيد سيارة مسروقة من "المُقطم"

الشرقية – فاطمة الديب:

استعادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، سيارة مُبلغ بسرقتها منذ حوالي سنة ونصف من دائرة قسم شرطة المُقطم التابع لمديرية أمن القاهرة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث المرور، بوجود سيارة ماركة "نيسان" صني "سوداء اللون" مُثبت عليها لوحات معدنية أرقام "354 ج.ل" بحي الزهور، التابع لتقسيم المعلمين بدائرة قسم أول الزقازيق.

بالانتقال وضبط السيارة المُشار إليها، تبين عدم وجودها قائدها، وبرفع بصمتى "الشاسية والموتور"، وتبين أنها تحمل شاسية رقم "44521" وموتور رقم "232627".

وبالكشف على السيارة، تبين ورود بلاغ بسرقتها في المحضر رقم 9751 جُنح المقطم لسنة 2016، ببلاغ بتاريخ 8 يناير 2016، من "عماد عفيفي محمد عفيفي" مُقيم بحي "الموسكي" بالقاهرة.

جرى التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط مرتكبها.