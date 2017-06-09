بعد سنة ونصف.. "أمن الشرقية" تستعيد سيارة مسروقة من "المُقطم"
بعد سنة ونصف.. "أمن الشرقية" تستعيد سيارة مسروقة من "المُقطم"
07:41 م الجمعة 09 يونيو 2017
مديرية أمن الشرقية
الشرقية – فاطمة الديب:
استعادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، سيارة مُبلغ بسرقتها منذ حوالي سنة ونصف من دائرة قسم شرطة المُقطم التابع لمديرية أمن القاهرة.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث المرور، بوجود سيارة ماركة "نيسان" صني "سوداء اللون" مُثبت عليها لوحات معدنية أرقام "354 ج.ل" بحي الزهور، التابع لتقسيم المعلمين بدائرة قسم أول الزقازيق.
بالانتقال وضبط السيارة المُشار إليها، تبين عدم وجودها قائدها، وبرفع بصمتى "الشاسية والموتور"، وتبين أنها تحمل شاسية رقم "44521" وموتور رقم "232627".
وبالكشف على السيارة، تبين ورود بلاغ بسرقتها في المحضر رقم 9751 جُنح المقطم لسنة 2016، ببلاغ بتاريخ 8 يناير 2016، من "عماد عفيفي محمد عفيفي" مُقيم بحي "الموسكي" بالقاهرة.
جرى التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط مرتكبها.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط المتهم بقتل صهره بالشرقية.. والتحفظ على 3 أقارب للمجني عليه
-
انتحار سجين شنقًا داخل دورة مياه محبسه بالشرقية
-
اندلاع حريق بمصنع لإنتاج "الكاوتشوك" في العاشر من رمضان
-
ضبط هارب من حكم بالمؤبد في المنيا
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
مصر والبحرين :مقاطعة قطر جاء بعد فشل إثنائها عن دعم الإرهابأخبار
-
بالصور.. 3 أخطاء أثارت سخرية الجمهور من "كفر دلهاب"فنون
-
وزير الخارجية القطري: نرفض التدخل في سياساتنا الخارجية وندعو للحوارأخبار
-
شرطي يطلق النار على نفسه بقسم شرطة.. ومصدر: "المأمور وبخه مجاملة لوكيلأخبار
-
بالصور .. "بنطلون" وائل كفوري يشكك في فبركة "رامز تحت الأرض"فنون
-
رسالة قوية من الفريق أول صدقي صبحي الأبرز في صحف القاهرةأخبار