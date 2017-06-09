المحكمة الأوروبية: يتعين استمرار دعم حياة رضيع بريطانى مريض

ستراسبورج ( فرنسا) - (د ب أ):

أعلنت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، أن السلطات البريطانية يجب ألا تنهي عملية الاستعانة بأجهزة الدعم والإعاشة لحياة تشارلي جارد 10 أشهر، الذى يعاني من مرض نادر وتلف في المخ، حتى تنظر المحكمة طلب والديه في يوم 13 من يونيو الجاري.

وخسر والدا تشارلي، كريس جارد وكوني يتس، معركة قضائية أمام المحكمة العليا البريطانية، أمس الخميس، لنقل ابنهما الرضيع الذى أدت حالته الوراثية النادرة إلى ضعف العضلات وتلف المخ، لتلقي العلاج في الولايات المتحدة.

وقد أيدت المحكمة العليا أحكام المحكمة الأدنى قائلة إنه ينبغي وقف دعم حياة الرضيع حتى يمكن أن يموت بكرامة.

وقال المتخصصون في مستشفى جريت أورموند ستريت بلندن، حيث يعالج الطفل، إن العلاج الذي اقترحه طبيب أمريكي تجريبي ولن يساعد، ويتعين وقف دعم حياة الطفل.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورج، إن والدي جارد قدما طلبا لاتخاذ اجراء مؤقت عاجل قبل صدور حكم المحكمة العليا.