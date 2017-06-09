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المسلمون ينظمون مظاهرة ضد الإرهاب في ألمانيا

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مصراوي Masrawy

المسلمون ينظمون مظاهرة ضد الإرهاب في ألمانيا

07:21 م الجمعة 09 يونيو 2017

المسلمون ينظمون مظاهرة ضد الإرهاب في ألمانيا

ارشيفية

كولونيا (ألمانيا) - (د ب أ):

يعتزم المسلمون في كولونيا غرب ألمانيا تنظيم مظاهرة اليوم الجمعة للتنديد بالإرهاب الذي يمارس تحت اسم الدين الإسلامي " تحت شعار " ليس باسمنا " .

وقال منظمو المظاهرة التي تبدأ في الخامسة من بعد ظهر اليوم الجمعة إن 10 آلاف شخص سيشاركون فيها.

وأضاف المنظمون بالقول: "إن الهجمات التي يقوم بها أشخاص يستندون إلى الإسلام دون مبرر ودون أن يطلب منهم أحد صارت متكررة بشدة."

وقال المنظمون إنه لهذا السبب فإن "المسلمين في جميع أنحاء ألمانيا وأصدقاءهم" يدعون الآن "لإعطاء إشارة قوية ضد العنف والإرهاب"، مؤكدين على أن هذه المسيرة السلمية في وسط مدينة كولونيا وفي شهر رمضان هي رمزية واضحة الدلالة.

وتبنى الدعوة لهذه المسيرة عدة أطراف منهم الباحثة في العلوم الإسلامية ومؤلفة الكتب لمياء قدور رئيسة الاتحاد الإسلامي الليبرالي في المانيا.

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