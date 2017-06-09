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«لاند روفر» تختبر نسخة أقوى من «رينج فيلار» لطرحها في 2019

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«لاند روفر» تختبر نسخة أقوى من «رينج فيلار» لطرحها في 2019 «لاند روفر» تختبر نسخة أقوى من «رينج فيلار» لطرحها في 2019

التحرير

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تستعد شركة "لاند روفر" العالمية العملاقة، لطرح نسخة أكثر قوة من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الحديثة "رينج روفر فيلار" خلال عام 2019.

وبحسب مجلة "أوتو كار" البريطانية، فإن النسخة التي تعرض باسم " رينج روفر فيلار SVR “ ستنافس بشكل رئيسي سيارة "BMW X6 M” والتي أضافت لها الشركة الألمانية العملاقة مجموعة من الإمكانات المتطورة، والتي تعرف عالميًا باسم "M”.

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وتنوي "لاند روفر"، والتي تتخصص في إنتاج السيارات الرياضية متعددة الأغراض من الحجم الكبير والمتوسط، طرح السيارة خلال العام المقبل بمحرك قادر عل ضخ قوة 542 حصان، وعزم دوران 681 نيوتن متر.

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التحرير

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