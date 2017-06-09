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«هيونداي - كيا» ترعى بطولة كأس العالم للقارات روسيا 2017

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«هيونداي - كيا» ترعى بطولة كأس العالم للقارات روسيا 2017 «هيونداي - كيا» ترعى بطولة كأس العالم للقارات روسيا 2017

التحرير

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تسلمت شركة "هيونداي – كيا" الكورية العملاقة، مهام نقل اللاعبين خلال بطولة كأس العالم للقارات روسيا 2017.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن الشركة الكورية العملاقة في مجال صناعة السيارات، ستبدأ مهام عملها خلال يوم افتتاح البطولة بعد 8 أيام في العاصمة الروسية موسكو.

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وتقدم الشركة الكورية مجموعة من الجوائز الخاصة للاعبين البارزين وغيرهم من عناصر لعبة كرة القدم، ضمن جهودها لرعاية الحدث الكبير في روسيا بعد أيام قليلة.

يذكر أن "هيونداي – كيا" كان لها تجربة كبيرة عندما ملكت حقوق رعاية بطولة يورو 2016 في فرنسا، واستطاعت أن تقدم نموذجًا جيدًا لرعاية المحافل الرياضية العملاقة.

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التحرير

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