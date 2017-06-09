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«هيونداي» تطرح نسخة متطورة من «أكسنت» في الصين

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«هيونداي» تطرح نسخة متطورة من «أكسنت» في الصين «هيونداي» تطرح نسخة متطورة من «أكسنت» في الصين

التحرير

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كشفت شركة "هيونداي" الكورية، عن سيارتها السيدان الجديدة "رينا" في السوق الصيني، وذلك بعد إعلانها عن تكثيف تواجدها هناك خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مجلة "أوتو كار إنديا"، فإن "هيونداي" طرحت السيارة الجديدة، والتي يعتقد أنها نسخة متطورة من سيارة الشركة الكورية الشهيرة "أكسنت"، والتي تعرض في العديد من الأسواق العالمية باسم "فيرنا".

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وأشارت المجلة المتخصصة في السيارات، إلى أن السيارة ستزود بمحرك 1400 CC يعمل بوقود البنزين، ويستطيع ضخ قوة حصانية مقدارها 95، ويعمل بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، أو أوتوماتيك ذو 4 سرعات.

 

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التحرير

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