لم تتأثر بالغلاء.. أسعار سيارات «شانجان» الصينية المستعملة

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يقدم "التحرير لايف" في هذا التقرير أسعار بعض السيارات المستعملة لشركة "شانجان" الصينية خلال الفترة الأخيرة..

شانجان CS35

واحدة من أهم الإصدارات التي طرحتها الشركة الصينية في السوق المصرية،وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2015 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 180 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 215 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

شانجان V7

على الرغم من كونها لا تزال تعاني من أجل تحقيق معدلات واسعة من الانتشار، إلا تعد واحدة من أشهر السيارات التي قدمتها "شانجان" بشكل رئيسي داخل السوق، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2015 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 165 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

شانجان بيني ميني

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واحدة من أشهر السيارات التي قدمتها الشركة الصينية في مصر بشكل رئيسي داخل السوق، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2014 وحتى 2016 بأسعار تبدأ من 45 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 100 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

شانجان كومبو

لم تستطع البقاء طويلًا في سوق السيارات، وتعرض موديلاتها التي نادرًا ما تتواجد هناك بأسعار لا تتخطى حاجز 60 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى باقاتها.



