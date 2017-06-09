مصطفى بكري يطالب بوقف عرض مسلسل "الجماعة" بسبب جمال عبدالناصر

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب مصطفى بكري، الجمعة، ببيان عاجل للدكتور على عبدالعال طالب فيه بوقف عرض مسلسل "الجماعة 2" لتناوله أحداث تاريخية غير صحيحية أثارت لغطًا في الشارع المصري -بحسب البيان.

وقال بكري في بيانه، إن "ما تناوله الجزء الثاني من المسلسل مثّلَ تزييف للحقائق المتعارف عليها، واستندت إلى وقائع فهم منها أن الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر كان إخوانيًا وعضوًا في التنظيم الخاص لجماعة الإخوان، وأقسم على المصحف والمسدس".

وأضاف: "أنه من الخلايا النائمة وهي كلها أمور لا سند تاريخي لها بل إن عبدالناصر بنفسه نفي نفيًا قاطعًا انتماءه لهذا التنظيم الإرهابي في أوقات سابقة".