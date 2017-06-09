ضبط المتهم الأول في واقعة مقتل 6 أشخاص بسبب الثأر بسوهاج
ضبط المتهم الأول في واقعة مقتل 6 أشخاص بسبب الثأر بسوهاج
06:49 م الجمعة 09 يونيو 2017
المتهم الاول في احداث القتل
سوهاج – عمار عبد الواحد:
ضبطت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، اليوم الجمعة، المتهم الأول في الأحداث الدامية التي شهدها نجع عبد الله بناحية قرية الشيخ مكرم، أمس الخميس، عقب تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "الطرامنة" و"الشواخين"، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم 4 من العائلة الثانية.
وضُبط "محمد.ا.ي" وبحوزته بندقية آلية وكمية من الذخيرة الحية لذات السلاح.
كان اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية نجع عبد الله بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج ووجود 6 متوفين.
وتبين أن المشاجرة بين عائلتي "الطرامنة" و"الشواخين" داخل أرض زراعية بناحية نجع عبد الله قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج، لوجود حادث ثأري بين العائلتين، حُرر عنه المحضر رقم 4513 لسنة 2016 في واقعة مقتل أحمد محمد أحمد طرمان وشقيقه "محمد" ينتميان للعائلة الأولى.
وأسفرت الواقعة عن وفاة "ع.م.ي"، و"ر.أ.ي"، و"أ. ي"، و"م.ا.ش"، و"أ.ط.ا"، وجميعهم ينتمون لعائلة "الشواخين"، والطفل "م.أ.م"، 8 سنوات طالب، والطفل "ع.ع.ح" 10 سنوات طالب، لا ينتمون لطرفي المشاجرة وتصادف مرورهما بالمكان.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
طالبة تتفق مع 3 أشخاص لاختطاف خطيبها.. والأمن يحرره بالمنوفية
-
النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح 6 قتلى في "الخميس الدامي" بسوهاج
-
بعد مقتل 6 أشخاص.. الأمن يطوّق قرية الشيخ مكرم بسوهاج لضبط المتهمين
-
تفاصيل "الخميس الدامي" بسوهاج.. مقتل 6 أشخاص واحتراق 3 منازل
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
محمد رمضان يستعين بحليمة بولند للرد على منتقدي "شيك الأسطورة"- فيديوفنون
-
مصر والبحرين :مقاطعة قطر جاء بعد فشل إثنائها عن دعم الإرهابأخبار
-
مدحت شلبي يُعلن كواليس اكتشافه لمقلب رامز جلالرياضة
-
26 مصريًا على قائمة الإرهاب.. أبرزهم القرضاوي والزمر ووجدي غنيمأخبار
-
تصرف "غريب" من قائد طائرة رامز يتسبب في إلغاء فقرة بحلقة وائل كافوريفنون
-
رسالة قوية من الفريق أول صدقي صبحي الأبرز في صحف القاهرةأخبار