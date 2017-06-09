ضبط المتهم الأول في واقعة مقتل 6 أشخاص بسبب الثأر بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، اليوم الجمعة، المتهم الأول في الأحداث الدامية التي شهدها نجع عبد الله بناحية قرية الشيخ مكرم، أمس الخميس، عقب تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "الطرامنة" و"الشواخين"، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم 4 من العائلة الثانية.

وضُبط "محمد.ا.ي" وبحوزته بندقية آلية وكمية من الذخيرة الحية لذات السلاح.

كان اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية نجع عبد الله بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج ووجود 6 متوفين.

وتبين أن المشاجرة بين عائلتي "الطرامنة" و"الشواخين" داخل أرض زراعية بناحية نجع عبد الله قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج، لوجود حادث ثأري بين العائلتين، حُرر عنه المحضر رقم 4513 لسنة 2016 في واقعة مقتل أحمد محمد أحمد طرمان وشقيقه "محمد" ينتميان للعائلة الأولى.

وأسفرت الواقعة عن وفاة "ع.م.ي"، و"ر.أ.ي"، و"أ. ي"، و"م.ا.ش"، و"أ.ط.ا"، وجميعهم ينتمون لعائلة "الشواخين"، والطفل "م.أ.م"، 8 سنوات طالب، والطفل "ع.ع.ح" 10 سنوات طالب، لا ينتمون لطرفي المشاجرة وتصادف مرورهما بالمكان.