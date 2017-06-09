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بالصور- "علشان فضحها على فيس بوك".. ربة منزل تخطف عشيقها في الغربية

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مصراوي Masrawy

بالصور- "علشان فضحها على فيس بوك".. ربة منزل تخطف عشيقها في الغربية

06:44 م الجمعة 09 يونيو 2017

المتهمين

الغربية – مروة شاهين:

ألقت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم الجمعة، القبض على ربة منزل و4 رجال لارتكابهم واقعة اختطاف نجار، على علاقة عاطفية سابقة مع الأولى، داخل مزرعة بزفتى.

تلقي اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم زفتي يفيد بورود بلاغ من "ال.ع" 50 عامًا صاحب ورشة موبيليا، مقيم بعزبة الحصري بدائرة القسم بغياب نجله "أيمن" 37 عامًا، مقيم بمنطقة كفر عنان بدائرة القسم، ولم يعد للمنزل، كما اتهم "ب.م" 39 عامًا ربة منزل، مقيمه في شارع الشركس بدائرة القسم بالتسبب في غيابه.

استدعت المباحث ربة المنزل المذكوره، والتي أقرت في أقوالها بوجود علاقة عاطفية بينها والمتغيب وانفصالهما منذ 5 أشهر لوجود خلافات بينهما.

وتبين من تحريات العقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، وجود علاقة عاطفية جديديدة بين المذكوره و"م.س.أ.ال"، 32 عامًا عاطل مقيم بمنطقة كوبري العشرة، وحال علم المتغيب بتلك العلاقه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للتشهير بهما فاستعانا بـ"أ.م.ح"، 29 عامًا سائق "توك توك" شقيق المتهمة، و"م.م.م.ع"، 37 عامًا عاطل مسجل شقي خطر وبحوزته "سكين"، و"أ.ي.م.ال"، 30 عامًا، خراط، و"إ.ر.إ.ال"، 34 عامًا، عاطل، للانتقام من المجني عليه.

وأفادت التحريات الأمنية أن المتهمة استدرجت المجني عليه لمزرعة مواشي خاصة بـ"م.س.أ ال" عشيقها، وجرى احتجازه في المزرعة من قبل المتهمين.

ضبطت قوات الأمن المتهمين وبحوزة المتهم "م.س.أ" شومة كبيرة، سيارة ربع نقل رقم "1278 ع.أ.ب"، وحررت القوات المجني عليه من قبضتهم، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر رقم 6426 جنح قسم زفتى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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