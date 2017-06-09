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توريد 529 ألف طن قمح لصوامع الشرقية

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مصراوي Masrawy

توريد 529 ألف طن قمح لصوامع الشرقية

06:34 م الجمعة 09 يونيو 2017

توريد 529 ألف طن قمح لصوامع الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، أن كمية الأقماح المحلية الموردة للموسم الحالي، بلغت 529 ألف و376 طن و166 كيلو قمح، حتى الآن، لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم الزراعي الحالي لتوريد القمح المحلي بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق المحافظة تبلغ 381 ألف و492 فدانًا بإنتاجية تقترب من المليون طن.

وأردف المحافظ أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام بلغت 37 صومعة وشونة، بسعة تخزينية 441 ألف و109 طنًا، فيما يبلغ عدد الصوامع والشون المطورة الخاصة نحو 17 صومعة وشونة، بسعة تخزينية 171 ألف و199 طنًا، بإجمالي 54 صومعة وشونة بطاقة استيعابية 612 ألف و 308 طنًا، مشددًا على تحديد 5 نقاط للتجميع بمراكز "الحسينية، والصالحية، وديرب نجم، وأبو كبير، وههيا"، للتيسير على المزارعين وتقليل الفاقد.

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