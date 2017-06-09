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نائبة عراقية : قواتنا غير قادرة على تأمين الطريق الدولي السريع مع الأردن

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مصراوي Masrawy

نائبة عراقية : قواتنا غير قادرة على تأمين الطريق الدولي السريع مع الأردن

06:53 م الجمعة 09 يونيو 2017

نائبة عراقية : قواتنا غير قادرة على تأمين الطريق الدولي السريع مع الأردن

مجلس النواب العراقي

الرمادي (العراق) - (د ب أ):

أفادت عضوة بمجلس النواب العراقي " لقاء وردي " اليوم الجمعة بأن القوات العراقية غير قادرة على تأمين الطريق الدولي السريع وصولا إلى منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن.

وقالت وردي لوكالة الأنباء الألمانية إن " القوات العراقية ونتيجة التحديات الكبرى التي تواجهها وعمق المساحات الصحراوية التي تقدر بمئات الكيلومترات التي تسهل انتشار عناصر تنظيم داعش غير قادرة على تأمين الطريق الدولي مع الأردن".

وأضافت وردي ان "الحل الأمثل هو التعاقد مع شركات أجنبية لتتولى مسك السيطرة على الطريق وتأمينه وافتتاح معبر طريبيل الحدودي مع الأراضي الأردنية مرةأخرى بعد إغلاقه منذ فترة طويلة، مؤكدة على ضرورة التسريع بافتتاحه لتنشيط حركة التبادل التجاري ما بين البلدين التي شهدت ركودا نتيجة إغلاقه".

وتم إغلاق معبر طريبيل الحدودي 520 كلم غرب بغداد بشكل نهائي مع الأراضي الأردنية في نهاية عام 2014 مع سيطرة تنظيم داعش على أغلب مدن الأنبار .

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