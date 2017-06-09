في السعودية.. أجواء رمضان بصبغة مصرية

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تعد الجالية المصرية بالسعودية من أكبر الجاليات حول العالم، ويمثل شهر رمضان شهرا للخير والمودة، في ظل تميز المملكة بوجود المسجد الحرام، والمسجد النبوي، اللذان يحظيان بمكانة خاصة في نفوس المسلمين.

ويهتم معظم أبناء الجالية بطعام السحور وتنوعه، باعتبار أنه آخر وجبة قبل صيام يمتد لمدة تقترب من 15 ساعة.

وعادة المصريين بالمملكة عند الإفطار أن يتناولوا التمر والرطب والماء، وهو ما يسمى «فك الريق»، وبعد وقت قصير من انتهاء آذان المغرب يرفع المؤذن صوته بالإقامة، فيترك الجميع طعامهم ويبادرون إلى الصلاة.

وبعد الانتهاء من صلاة المغرب ينطلق الجميع لتناول وجبة الإفطار الأساسية، التي يتصدرها طبق الفول المدعوم بالسمن البلدي، أو زيت الزيتون، حيث لا ينازعه في هذه الصدارة طعام غيره.

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ويحرص أبناء الجالية المصرية بالسعودية على التجمع خلال أيام رمضان وعمل إفطار وسحور في أجواء رمضانية مبهجة.

ومنذ أيام، أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الجالية المصرية بالسعودية، أقامت حفل إفطار بالقنصلية العامة في جدة بدعوة من القنصل العام السفير الدكتور حازم رمضان، وحرمه ودكتور سعيد يحيى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين العاملين بالخارج.

وأقيم الحفل السنوي لأعضاء الجالية المصرية بحضور جمع كبير من أعضاء الجالية وأعضاء القنصلية وأعضاء الاتحاد العام للمصريين بالمملكة وممثلي مصر للطيران ومن نواب البرلمان النائب خالد صالح والنائب رشاد شكري.

كما تم تكريم الوزير المفوض أشرف الديب؛ بمناسبة انتهاء فتره عمله بالمملكة خلال الحفل في أجواء رمضانية جميلة وتبادل أعضاء الجالية التهنئة بمناسبة الشهر الكريم.