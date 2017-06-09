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مصرع طالب غرقًا في مياه بحر "أبو الأخضر" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

مصرع طالب غرقًا في مياه بحر "أبو الأخضر" بالشرقية

06:37 م الجمعة 09 يونيو 2017

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب

لقي طالب، في العقد الثاني من عمره، مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه غارقًا في مياه بحر "أبو الأخضر" أمام قرية "كفر السواقي" التابعة لدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة غريق بمياه بحر "أبو الأخضر" أمام قرية "كفر السواقي" بدائرة مركز أبو كبير، وجرى انتشالها بمعرفة الأهالي.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لـ"إسلام سعيد علي موسى البنا" 18 عامًا، طالب، مُقيم بكفر "السواقي" بأبو كبير.

وبسؤال والده، أشار إلى أنه حال نزول نجله للاغتسال بمياه الترعة المُشار إليها، انزلقت قدماه وسقط غارقًا بمياهها؛ كونه لا يستطيع السباحة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته أو يشتبه في حدوثها جنائيًا، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاه إسفكسيا الغرق، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

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