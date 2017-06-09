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بالصور.. "إسعاف السويس" تعيد 80 ألف جنيه لمصابين في حادث مروري

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "إسعاف السويس" تعيد 80 ألف جنيه لمصابين في حادث مروري

06:36 م الجمعة 09 يونيو 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

ضرب رجال الإسعاف في السويس نموذجًا، يحتذى به في الأمانة، إذ أسعفوا 3 مصابين، اليوم الجمعة، وسلموا نجل عمهم 80 ألف جنيه كان بحوزتهم.

كانت غرفة إسعاف السويس، قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي، وانتقل رجال الإسعاف من نقطة التمركز بالكيلو 61 إلى مكان الحادث، وتبين إصابة طارق يحيى محمد، وشقيقة محمد يحيى، وصديق ثالث لهما، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى البنك الأهلي في القاهرة بناء على رغبتهم.

وعقب وصولهم المستشفى لحق بهم ابن عمهم أحمد عبد الرحمن، وسلمه رجال الإسعاف حقيبة كانت في السيارة وبها مبلغ 80 ألف جنيه، ووقع على محضر رسمي بالاستلام، كما سلموه متعلقاتهم الشخصية.

وقال أحمد عبد الرحمن، إن ابن عميه وصديقهما كانا في منطقة السخنة، لتسليم طلبية بضائع، وتحصلوا على ثمنها وخلال عودتهما تعرضوا للحادث، ولولا أمانه رجال الإسعاف لما لكان ثمن بضاعتهم ضاع أو استولى عليه قطاع الطرق.

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