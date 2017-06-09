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تدريبات تأهيلية لأسامة وحفني بحمام السباحة

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تدريبات تأهيلية لأسامة وحفني بحمام السباحة تدريبات تأهيلية لأسامة وحفني بحمام السباحة

التحرير

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خاض أسامة إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تدريبات تأهيلية في حمام السباحة على هامش تدريبات الفريق اليوم، إذ يعاني اللاعب من الإصابة فى العضلة الخلفية.

كما أدى أيمن حفني لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية بالجري الخفيف حول الملعب، ثم أدى حفني تدريبات بحمام السباحة.

ويعانى حفني من إجهاد شديد بعد مشاركته في مران أمس وفضل الجهاز الفني عمل برنامج خاص له لتجهيزه للمباريات المقبلة.

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ويستعد الزمالك لمواجهة فريق اتحاد العصامة الجزائري يوم 21 من الشهر الجاري، ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا. 

 

 

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التحرير

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