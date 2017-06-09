إيناسيو يطمئن على حفني.. ودونجا وباولو يخضعان لجلسة علاجية

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حرص البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفنى للزمالك، على الحديث مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق؛ من أجل الاطمئنان عليه خصوصا أنه كان يعاني من إصابة بارتشاح في العضلة الضامة.

على جانب أخر حصل محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك، حصل على راحة من التدريب اليوم، إذ حضر للنادي لكنه لم يشارك فى التدريبات.

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ويعاني محمد إبراهيم من الإرهاق خاصة أنه خاض تدريبات تأهيلية في اليومين الماضيين.

فيما خاض محمود عبدالعاطي دونجا وحسام باولو جلسة علاجية على هامش تدريبات اليوم، إذ يعاني باولو من شد في العضلة الخلفية.. بينما دونجا يعاني من كدمة في الركبة.