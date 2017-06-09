أخبار عاجلة

فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها -
فلاح يقتل ابن خاله بسبب ماكينة ري في كفر الشيخ -
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر -
صورة وخبر: مدنيو الموصل.. المجهول أمامهم والمدرعات خلفهم -
بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض -
العرب اليوم: مقتل 21 داعشيًا في العراق وظهور "شلل الأطفال" في سوريا -
«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر» -
وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ -
القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إيناسيو يطمئن على حفني.. ودونجا وباولو يخضعان لجلسة علاجية

Google+ Print
إيناسيو يطمئن على حفني.. ودونجا وباولو يخضعان لجلسة علاجية إيناسيو يطمئن على حفني.. ودونجا وباولو يخضعان لجلسة علاجية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حرص البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفنى للزمالك، على الحديث مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق؛ من أجل الاطمئنان عليه خصوصا أنه كان يعاني من إصابة بارتشاح في العضلة الضامة.

على جانب أخر حصل محمد إبراهيم لاعب وسط ، حصل على راحة من التدريب اليوم، إذ حضر للنادي لكنه لم يشارك فى التدريبات.

شاهد أيضا

ويعاني محمد إبراهيم من الإرهاق خاصة أنه خاض تدريبات تأهيلية في اليومين الماضيين.

فيما خاض محمود عبدالعاطي دونجا وحسام باولو جلسة علاجية على هامش تدريبات اليوم، إذ يعاني باولو من شد في العضلة الخلفية.. بينما دونجا يعاني من كدمة في الركبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بين «الأهلي والزمالك»..نكشف عن أخر تطورات انتقال كاسونجو

بين «الأهلي والزمالك»..نكشف عن أخر تطورات انتقال كاسونجو

بعد استقالته.. مرتضى منصور يزيل اسم «جد» عضو الزمالك

بعد استقالته.. مرتضى منصور يزيل اسم «جد» عضو الزمالك

8 الصبح - محمد يوسف: كنت أتمنى ضم ثنائي الزمالك أثناء تدريب الأهلي وهذه هي الصعوبات التي واجهتني

8 الصبح - محمد يوسف: كنت أتمنى ضم ثنائي الزمالك أثناء تدريب الأهلي وهذه هي الصعوبات التي واجهتني

وكيل اللاعب: كاسونجو سيحسم موقفه من الأهلي والزمالك في الوقت المناسب

وكيل اللاعب: كاسونجو سيحسم موقفه من الأهلي والزمالك في الوقت المناسب